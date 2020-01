Kräftiger Zuwachs bei Nächtigungen und Ankünften, auch Auslastung abseits der Motorsportevents am Red-Bull-Ring steigt.

Das Team des Tourismusverbandes Spielberg © kk

Elf Prozent Plus bei den Nächtigungen, neun Prozent Plus bei den Ankünften: Eine erfreuliche Bilanz zieht der Tourismusverband am Spielberg. Schon 2018 konnte die magische Grenze von 200.000 Nächtigungen geknackt werden, 2019 waren es gar 225.000. Möglich machen das Rekordergebnis einerseits der Zustrom holländischer Gäste bei der Formel1, andererseits die Airpower.