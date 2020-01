Nachdem 2019 zwei Hunde in Knittelfeld totgebissen worden waren, wurde ein Security-Mitarbeiter beauftragt, die Einhaltung der Leinenpflicht im Stadtgebiet zu kontrollieren. Nun liegen die Ergebnisse des Sicherheitsprojektes vor.

SUJETBILD © Elisabeth Peutz

Für die Betroffenen waren es Tragödien, für die Verantwortlichen in der Stadtregierung Weckrufe: Bereits im Frühjahr 2019 wurde wie berichtet ein Yorkshire Terrier in Knittelfeld von einem nicht angeleinten Staffordshire Terrier totgebissen. Im September starb ein Dackel an Verletzungen, die ihm von einem Schäferhund zugefügt worden waren, der selbst mit einer Leine nicht von dem Angriff abgehalten werden konnte.