In der aktuellen Saison stehen in der Region noch drei Maturabälle am Programm. Am 11. Jänner feiern die Maturanten der HTL Zeltweg, es folgen die HAK Judenburg und das BG/BRG Judenburg.

HTL-Polonaise im Vorjahr © Thomas Zeiler

Die Maturaballsaison neigt sich langsam dem Ende zu, Bälle von drei Schulen der Region stehen noch aus. Als nächstes laden die Maturantinnen und Maturanten der HTL Zeltweg zum Tanz. Gefeiert wird am 11. Jänner unter dem Motto "Fiesta de los Ingenieros" in der Freizeitanlage Zechner in Kobenz.



Für musikalische Unterhaltung sorgen "Hakuna Matata", die "SchwoazStoana" und "Lost Taste". Vorverkaufskarten um 17 Euro gibt es bei allen Maturanten, in der Haarwerkstatt Zeltweg, in der Sparkasse Zeltweg und im Geschäft "Total Verrückt" in der Arena Fohnsdorf. An der Abendkasse bezahlt man 19 Euro.