World Café in Neumarkt"murauerInnen" wollen Bäuerinnen vor den Vorhang holen

Bäuerinnen arbeiten unsichtbar häufig hinter den Kulissen (Sujetbild) © (c) APA/BARBARA GINDL

Das Projekt "murauerInnen" geht 2020 in die nächste Runde: Wieder stehen die Frauen des Bezirkes im Vordergrund, wieder werden unterschiedlichste Problemfelder beleuchtet. Den Auftakt macht am Donnerstag, 16. Jänner, die Veranstaltung "Das Wertvolle an meiner Arbeit". Unter diesem Titel werden in Neumarkt Bäuerinnen aus ganz Murau zum World Café geladen. Gemeinsam wird über ihre Arbeit diskutiert: Was begeistert mich am Leben als Bäuerin, was sind die schönen Seiten und die Erfolge? In welchen Bereichen gibt es Schwierigkeiten und wie meistere ich Probleme? Und schließlich die zentrale Frage: Was ist das Wertvolle an meiner Arbeit?