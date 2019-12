Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Stefan Mossauer und Moderator Kai Pflaume in der TV-Show © Screenshot NDR

"Steirer wurde irrtümlich für tot gehalten“. Unter diesem Titel erschien im April 2018 ein Bericht in der Kleinen Zeitung, der sich bis nach Deutschland herumgesprochen hat. So widmete sich der Fernsehsender NDR am Sonntag, 29. Dezember, in der Rateshow „Kaum zu glauben“ diesem Fall, der tatsächlich kaum zu glauben ist.