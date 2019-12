Facebook

Thomas Mrkor und Elke Pichler mit Hündin "Jolie" © Sarah Ruckhofer

Weihnachtspause? Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Tierheims Murtal in Kobenz ein Fremdwort. "Wir sind jeden Tag für unsere Tiere da, egal ob Wochenende oder Feiertag", erklärt Leiterin Elke Pichler. Möglich mache das der gute Zusammenhalt im Team. Selbst am 24. Dezember "gehen die Kollegen höchstens kurz weg, um sich eine Jause zu kaufen". Und zu Silvester weicht man den Tieren ohnehin auch in der Nacht nicht von der Seite.