Gabriele Kolar, Manuela Khom und Gerald Deutschmann © APA/ERWIN SCHERIAU

Welchen Ruf sich die beiden Politikerinnen aus der westlichen Obersteiermark in Graz erarbeitet haben, wurde am Dienstag bei der konstituierenden Sitzung des Landtages deutlich. Sowohl für die bisher erste Landtagspräsidentin Gabriele Kolar aus Judenburg als auch für die zweite Präsidentin Manuela Khom aus Murau gab es quer durch alle Fraktionen viel Lob - und letztlich auch Zustimmung. Beide wurden in geheimer Wahl mit 48 Stimmen und damit mit 100 Prozent der Abgeordnetenstimmen gewählt, nur unter umgekehrten Vorzeichen: Manuela Khom (ÖVP) ist aufgrund des Wahlergebnisses nun erste, Gabriele Kolar (SPÖ) zweite Präsidentin.