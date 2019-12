Schneechaos in Scheifling"Lkw fahren trotz Verbots und sind nicht für den Winter gerüstet"

Facebook

Mit vereinten Kräften zogen die Feuerwehr und die Spedition Moder hängengebliebene Lkw weg © Feuerwehr Scheifling

Es war ein schwerer Abend für fünf Feuerwehrleute in Scheifling. Sie mussten am Montag, 9. Dezember, zur B 317 ausrücken, um nach frischem Schneefall mehrere von der Straße abgerutschte beziehungsweise hängengebliebene Lkw zu bergen - alle Richtung Neumarkt im leicht ansteigenden Bereich von der Ampel in Scheifling bis kurz nach dem Ortsende. "Wir haben es mit der Seilwinde an unserem 14 Tonnen schweren Fahrzeug nicht mehr geschafft, die Sattelschlepper von der Straße wegzubringen", erklärt Feuerwehrkommandant Josef Wind, der bei der nahegelegenen Spedition Moder beschäftigt ist. Deren Chef Albert Moder musste deshalb mit einem Radlader anrücken, mit vereinten Kräften wurden die Lkw von der Straße weggebracht, sodass sich ein Stau langsam auflösen konnte.