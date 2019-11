Am 29. November dürfte nun auch das Wetter mitspielen. Anrainer kündigten Protest an, rechtlich ist die Veranstaltung genehmigt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Testschießen lockt Kunden und Interessierte aus der ganzen Steiermark © Walter Schindler

Was Anrainer und Volksanwaltschaft seit Jahren vergeblich versuchen, gelang letztlich dem Wetter: Vor wenigen Wochen musste das umstrittene Feuerwerkstestschießen der Firma Pyro Austria in St. Marein-Feistritz wegen Regen abgesagt werden. Am Freitag, 29. November, wird das mehrstündige Testschießen nun nachgeholt.



Genehmigt ist die Veranstaltung auf einer Wiese vor dem Prankher Wirt wie schon 2017 von 17 bis 21.30 Uhr, 18 Minuten lang werden über den gesamten Zeitraum verteilt Feuerwerke der Kategorie zwei abgeschossen, 30 Minuten lang Feuerwerke der höchsten Kategorien. Der Eintritt ist frei.