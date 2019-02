Harte Bandagen im Streit um Feuerwerk-Tests in St. Marein: Volksanwalt und Behörde via TV-Sendung auf Konfrontationskurs, Anrainer geben nicht auf.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Beim Publikum war das Feuerwerk-Testschießen stets beliebt, Anrainer laufen seit Jahren dagegen Sturm © Fotolia/ANDOR BUJDOSO

Die Debatte rund um das Pyrotechnik-Testschießen in St. Marein-Feistritz nimmt immer kuriosere Formen an: Wie berichtet gab die Volksanwaltschaft 2018 den Beschwerden von Anrainern statt – das Testschießen dürfe so von der Behörde nicht genehmigt werden. Die Bezirkshauptmannschaft Murtal sah das schon damals anders und sprach von einer bloßen „Empfehlung“ der Volksanwaltschaft.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.