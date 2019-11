Am Wochenende erwartet die Region eine nachhaltige Abkühlung, Dienstag und Mittwoch könnte es dann bis in die Täler schneien. Große Nassschneemengen wie zuletzt werden aber ausbleiben.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am Berg wird's ab Montag weiß © Jürgen Fuchs

Mit den zu milden Temperaturen dürfte es nun endgültig vorbei sein: Am Samstag erreicht die Region eine nachhaltige Abkühlung, die ihren Höhepunkt dann zur Wochenmitte erreichen wird. Der erste Adventsonntag wird zwar noch schneefrei bleiben, danach dürfen sich Schnee-Fans aber berechtigt Hoffnung machen. "Am Montag dürfte es im Murtal und in Murau über 800 oder 900 Meter Seehöhe zumindest einmal angezuckert sein", so Hannes Rieder von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Große Nassschneemengen bleiben glücklicherweise aber aus. Anfang der Woche wird es dann signifikant kälter, Dienstag und Mittwoch ist dann auch in den Tälern Schnee möglich. "Es kommt darauf an, wie sich das Italientief entwickelt."