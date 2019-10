Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Grund zum Strahlen: Urlaubsregion-Vorsitzender Karl Schmidhofer, Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl, Geschäftsführerin Petra Moscher © Josef Fröhlich

Lächeln und Strahlen gehört für Touristiker zum Geschäft, selbst wenn es einmal nicht so gut läuft. In Judenburg kam das Strahlen am Donnerstag aber von Herzen. Denn die Urlaubsregion Murau-Murtal legt eine neuerliche Rekordbilanz vor. „Mit 394.000 Gästeankünften und 1,63 Millionen Nächtigungen war das Tourismusjahr 2018/19 das bisher erfolgreichste für die Region“, sagt Obmann Karl Schmidhofer. Zum Vergleich: Im Jahr 2007 lag die Nächtigungszahl noch unter einer Million. Es sei gelungen, in der Sommer- wie in der Wintersaison ungefähr gleich viele Gäste anzuziehen.