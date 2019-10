Großveranstaltung in Niederwölz

Der Maxlaunmarkt in Niederwölz bot vier Tage lang einen Mix aus Tradition und Moderne © Kevin Geißler

Die Zahlen sind beeindruckend: Auf rund 56.000 Quadratmetern konnten in den vergangenen vier Tagen Zehntausende Besucher den 483. Maxlaunmarkt in Niederwölz genießen. 161 Unternehmen stellten ihre Produkte vor, unzählige Marktstände reihten sich in einer Gesamtlänge von 2265 Laufmetern aneinander.