Der Maxlauner "halst" gerne weibliche Marktgäste - hier ein Bild aus dem Jahr 2013. Wer heuer der Maxlauner wird, wird erst nach dem Austragen der Freyung bekannt © Peter Haselmann

Ein Bussl vom Maxlauner, das freut die Niederwölzerinnen. Für Auswärtige ist der verkleidete Mann mit dem seltsamen Hut, der sich so unverblümt an die Hälse der Frauen wirft, meist ein Schock. Und so kommt's, dass der Maxlauner auch Ohrfeigen und Beschimpfungen riskiert. Wenn die erzürnten Damen nur wüssten, wem sie da ihre Handtaschen an den Kopf werfen.