Der Trampolinpark ist bereits eingerichtet und wird schon eifrig getestet © Playworld

Mitte März war der Spatenstich für das 13,5 Millionen Euro teure Projekt: eine "Playworld" für Kinder und Jugendliche inklusive Trampolinpark und Lasergame-Halle, eine Raststätte ("Ring-Rast") samt Hotel, Biomarkt und Tankstelle. Inzwischen ist das gelbe Gebäude an der S 36 bei der Red-Bull-Ring-Abfahrt in Spielberg unübersehbar gewachsen. Die "SMS Immobilien- und Projektentwicklungs GmbH" mit Helmut Steiner aus Spielberg und Kurt Moser aus Murau will noch im Dezember den ersten Bauabschnitt eröffnen, nämlich die "Playworld". Helmut Steiner: "Angepeilt hätten wir den 13. 12. um 13.12 Uhr, aber ich kann noch nicht zu hundert Prozent garantieren, ob dieses Datum hält."