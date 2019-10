Facebook

Nach der Bürgermeisterwahl 2015: Bezirkshauptmann Florian Waldner, Johann Gruber, Thomas Schuchnigg und Wilhelm Schnedl © Michaela Egger

Ein neuer Bürgermeister wird in Teufenbach-Katsch gesucht – und diese Suche könnte sich schwierig gestalten. Doch von vorne: Bürgermeister Thomas Schuchnigg (ÖVP) legte aus gesundheitlichen Gründen sein Amt zurück, am 1. Oktober wurde der Gemeindevorstand darüber informiert.



Schuchnigg wurde 2015 der erste Bürgermeister der damals frisch fusionierten Gemeinde Teufenbach-Katsch. Bei der Wahl erzielte die ÖVP vier Mandate. Angetreten sind auch die neu gegründete „Liste Mur – Hans Gruber & Team“ mit dem früheren Teufenbacher Bürgermeister Johann Gruber an der Spitze und die SPÖ, die jeweils fünf Mandate erzielten. Die FPÖ kam auf ein Mandat.



Die SPÖ war bei der Wahl zwar die stimmenstärkste Partei, ÖVP und Liste Mur einigten sich aber auf eine Halbzeitlösung. Diese wurde allerdings nie vollzogen. Hintergrund sollen Querelen innerhalb der Liste Mur gewesen sein, Thomas Schuchnigg blieb Bürgermeister (wir berichteten).



Wilhelm Schnedl (SPÖ) wurde nach der Gemeinderatswahl zum Vizebürgermeister gewählt, er hat sich mittlerweile aus der Politik zurückgezogen. Im Jänner folgte ihm Lydia Künstner-Stöckl nach.

Sie übernimmt nach dem überraschenden Abschied von Schuchnigg die Amtsgeschäfte: „Wir müssen nun innerhalb der Fraktionen besprechen, wie es weitergeht und schauen, dass wir so schnell wie möglich eine Lösung finden.“



Der neue Bürgermeister wird vom Gemeinderat gewählt. Aufgrund der Mandatsverhältnisse könnten SPÖ, die Liste Mur und die ÖVP Kandidaten aufstellen. Die Frage stellt sich schon wie nach der Wahl im Jahr 2015: Wer kann und will mit wem?



Nicht ausgeschlossen ist, dass sich der Gemeinderat noch vor der Gemeinderatswahl im März ganz auflöst und dass Neuwahlen durchgeführt werden. Mit einer Zweidrittelmehrheit kann der Gemeinderat jederzeit seine Auflösung beschließen.