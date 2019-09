Anfang Oktober Lebenshilfe startet mit Autismuszentrum in der Judenburger Innenstadt

Gute Nachricht für Menschen mit "Autismusspektrumsstörung" und deren Angehörige: In Judenburg eröffnet ein Informations- und Therapiezentrum.

Vorne: Hannes Dolleschall, Gabriele Kolar, Doris Kampus, Lebenshilfe-Selbstvertreter Martin Pichler, Lebenshilfe-Obfrau Sandra Rinofner, GF Jörg Neumann. Hinten: Stv. GF Melanie Mühlthaler, Christiana Rust-Schmalzmaier, Selbstvertreter Daniel Gamweger © Josef Fröhlich

In der Stadt Judenburg befindet sich das erste Autismuszentrum außerhalb von Graz. Träger ist die Lebenshilfe Region Judenburg, die es am Montag gemeinsam mit Soziallandesrätin Doris Kampus und Landtagspräsidentin Gabriele Kolar vorgestellt hat. Mit 1. Oktober steht die Einrichtung allen von Autismus betroffenen Menschen und deren Angehörigen zur Verfügung. Die Lebenshilfe hat sich im ehemaligen Wirtschaftskammer-Gebäude (jetzt ist das Stadtmarketing Eigentümer) in der Herrengasse 23 eingemietet.