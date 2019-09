Falter-Chefredakteur Florian Klenk hat viel gelernt am Hof von Bergbauer Christian Bachler in Krakauhintermühlen - und eine Gegeneinladung ausgesprochen.

Bergbauer Christian Bachler (links) und Florian Klenk inmitten einer Kuhherde © Peter Haselmann

In einer Wutrede hat Bergbauer Christian Bachler aus Krakauhintermühlen (Bezirk Murau) den Chefredakteur der Wiener Stadtzeitung „Falter“, Florian Klenk, heftig angegriffen. Dessen Äußerungen zum Kuh-Urteil würden von „Arroganz und Überheblichkeit“ gegenüber der bäuerlichen Bevölkerung zeugen: „Herr Klenk, steigen Sie oba vom hohen Ross in der Bobo-Bubble in Wien“, rief der Bergbauer im vergangenen März dem Journalisten in einem Video zu – es wurde auf Facebook mehr als 250.000 Mal angeklickt.