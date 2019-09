Nach 14 Monaten Bauzeit wird die neu erbaute Dienststelle des Roten Kreuzes in Murau am Samstag feierlich eröffnet.

Die neue Bezirksstelle © Rotes Kreuz

Der Umzug ist geschafft, am Samstag, 21. September wird die neue Bezirksstelle des Roten Kreuzes Murau feierlich eröffnet. 14 Monate lang wurde auf dem rund 4000 Quadratmeter großen Gelände ein neuer, moderner Bau errichtet. Das ursprünglich als Autowerkstatt konzipierte alte Gebäude aus den 60er-Jahren musste abgerissen werden, eine Sanierung wäre zu kostspielig gewesen. „Die Autos sind mit der Zeit immer größer geworden, das Personal hat sich verdreifacht, die Fahrten wurden immer mehr“, erklärt Bezirksgeschäftsführer Michael Grabuschnig, der für die Rot Kreuz-Regionen Murau und Judenburg verantwortlich zeichnet. 18 hauptamtliche Mitarbeiter versehen aktuell in Murau ihren Dienst, dazu kommen viele Freiwillige. „Obwohl Murau eine Pendlerregion ist, funktioniert das Vereinsleben sehr gut“, so Grabuschnig. Anfang Oktober werden 21 neue Rettungssanitäter ihre Ausbildung abschließen. „Trotzdem könnten wir immer neue Leute brauchen.“