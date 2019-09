Große Trauer in Judenburg: Apotheker Felix Gall, Gründer der Stadtapotheke, ist nur wenige Tage vor Fertigstellung des großen Umbaus verstorben. Er feierte im Juli seinen 99. Geburtstag.

Felix Gall war bis zuletzt in der Apotheke aktiv © Sarah Ruckhofer

Apotheker Felix Gall ist tot. Der weit über die Grenzen Judenburgs hinaus bekannte und geschätzte Unternehmer verstarb am Montag im Alter von 99 Jahren. Trotz seines hohen Alters kommt sein Tod unerwartet für Familie und Wegbegleiter: Gall war bis zuletzt in der Apotheke aktiv, bediente Kunden und beriet das Team in allen Angelegenheiten.