88 junge Menschen starteten in der Knittelfelder Lehrwerkstätte ihre Ausbildungszeit.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Für diese Jugendlichen startete ein neuer Lebensabschnitt © Richard Purgstaller

"Zum letzten Mal findet die Lehrlingsaufnahme in der Betriebsküche statt“. Mit diesen Worten begrüßte Ausbildungsleiter Karl Reibenbacher die 88 neuen Lehrlinge, die Anfang September einen neuen Lebensabschnitt starteten.



Unter den Lehrlingen sind vier junge Menschen, die beim Heer als Luftfahrzeugtechniker ausgebildet werden. Die Grundausbildung im ersten Lehrjahr absolvieren sie bei den ÖBB in Knittelfeld. Zudem wurden zwei Zerspanungstechniklehrlinge der KBG aus Spielberg aufgenommen und 17 Metalltechniklehrlinge der Voest.



Die 65 ÖBB-Lehrlinge wurden aus über 100 Bewerbern ausgewählt (23 Elektro-, Anlagen- und Betriebstechniker, 24 Gleisbautechniker und 13 Metall- und Maschinenbautechniker). Zwei junge Damen erhalten eine Büro-Ausbildung. Die Dauer der Lehrzeit beträgt drei beziehungsweise vier Jahre.



Als symbolischen Akt begrüßten Karl Reibenbacher die Nachwuchskräfte mittels Handschlag, für das Bundesheer hieß Fachabteilungsleiter Erich Wolfsberger die vier Lehrlinge willkommen.



Die nächste Lehrlingsaufnahme wird im Jahr 2020 bereits in der neu erbauten Lehrwerkstätte durchgeführt.