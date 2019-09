Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

180 Tage waren Magdalena und Paul Guschlbauer mit dem Buschflugzeug unterwegs. Sie legten 18.000 Kilometer zurück und passierten 17 Länder © Guschlbauer

Faszinierende Geschichten gibt es am 18. und 19. Oktober im Veranstaltungszentrum Judenburg zu hören. An diesen beiden Tagen kann man wieder in Abenteuer eintauchen, die in allen Ecken und Enden dieser Welt erlebt wurden. 15 Vortragende präsentieren ihre Bilder und Geschichten bei der 21. Auflage des Abenteuer- und Reisevortragsfestivals El Mundo.



Spannend werden etwa die Erzählungen von Paul Guschlbauer, der unter anderem mehrmals am Dolomitenmann teilgenommen hat und dabei unter den Top Drei landete. Der Extremsportler aus Hallein war mit seiner Frau Magdalena entlang der Bergketten Nord- und Südamerikas – von Alaska bis nach Feuerland – unterwegs. In einem Buschflugzeug wohlgemerkt, das es erlaubte, fast überall landen und starten zu können – egal ob im Dschungel oder auf einem Berggipfel.



Zusätzliche Abenteuer erlebte Guschlbauer während dieses Trips mit seinem Gleitschirm. Der Mann hat übrigens auch den „Adriatic Circle“ absolviert, dabei handelt es sich um den längsten Trip Europas, der Bergsteigen und Paragleiten kombiniert.



„Bei uns hält er seinen ersten Vortrag überhaupt“, freut sich Gerfried Tiffner vom El Mundo-Organisationsteam, zu dem auch Uwe Surtmann, Kurt Kaiser, Robert Theuermann und Christian Pannenberg gehören. Seit 20 Jahren holen die Organisatoren Abenteuerlustige nach Judenburg und ermöglichen dem Publikum eine zweitägige Reise um die Welt.



Wie immer gilt: Karten für das Festival sind heiß begehrt und sollten rasch gesichert werden. Begehrt sind auch die Plätze für den Workshop „So wird deine Geschichte gehört – die geheimen Gesetze des Storytellings“ mit Puls 4-Gründer und dem ehemaligen Chef von Servus TV, Martin Blank.



Eine Jury (Jan Roeleveld, Carmen Rohrbach, Hannes Steiner, Valerie Fritsch und Helgo Bretschneider) wird die besten Geschichten prämieren. Verliehen wird auch wieder der Publikumspreis.



Informationen über alle Vorträge und das gesamte Rahmenprogramm finden Sie im Internet unter elmundo-festival.at.