Murau„Balkan Rallye“ brachte 3440 Euro für Lebenshilfe

Große Freude bei der Übergabe der Spenden an die Lebenshilfe © kk

Nach 6200 Kilometer sind Julian Kleinferchner und Matthias Bischof wieder wohlbehalten in Murau angelangt. Von 126 Teams belegte das Duo den achten Platz beim legendären „Pothole Rodeo“ quer über den Balkan. Insgesamt 3440 Euro an Spenden sammelten die beiden bei ihrer Reise, der Betrag wurde nun an die Lebenshilfe Murau übergeben.