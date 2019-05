Facebook

Julian Kleinferchner aus Stolzalpe und Matthias Bischof starten im Juli beim "Pothole Rodeo" © Sarah Ruckhofer

So viel ist fix – diesen „Urlaub“ werden Matthias Bischof und Julian Kleinferchner wohl so schnell nicht mehr vergessen. Die besten Freunde aus dem Bezirk Murau nehmen im Juli am legendären Pothole Rodeo teil, einem Rennen quer durch den Balkan. „Wir wollten Urlaub machen, haben aber nach etwas Außergewöhnlichem gesucht“, erzählt Bischof. In sozialen Netzwerken stößt der 22-jährige Landwirt auf die Rallye und ist begeistert. „Man sieht viele Länder und lernt Orte abseits des Touristischen kennen.“

