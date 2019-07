Facebook

Kleinferchner und Bischof wagen das Abenteuer Balkan © Sarah Ruckhofer

Es wird ernst für Julian Kleinferchner und Matthias Bischof aus dem Bezirk Murau: Am 11. Juli nehmen sie am legendären Pothole Rodeo teil, einem Rennen quer über den Balkan. Das laut Reglement nur 500 Euro „teure“ Auto wurde in den letzten Wochen mit viel Liebe und noch mehr Geduld „Balkan-fit“ gemacht, 7000 Kilometer hat das Duo damit schon problemlos zurückgelegt. „Hoffentlich waren das nicht zu viele und es überlebt die Reise“, schmunzeln die beiden. Bislang sind durch den Verkauf von Stickern und dank Sponsoren schon knapp 2700 Euro vom „Charity-Rodeo-Team“ für die Lebenshilfe Murau gesammelt worden.