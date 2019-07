Facebook

Im Ortsteil Hetzendorf wurden Freitagfrüh noch Spuren gesichert © Sarah Ruckhofer

Nur mit viel Glück wurde bei diesem Vorfall niemand schwer verletzt: Donnerstagnacht gegen 23.20 Uhr bemerkte eine Polizeistreife im Ortsgebiet von Fohnsdorf einen unbeleuchteten Kastenwagen. Mit Blaulicht und Folgetonhorn versuchten die Polizisten den Fahrzeuglenker, einen 46-Jährigen aus dem Bezirk Murtal, anzuhalten. Der Fahrer ignorierte dies und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit. Um den Lenker zu stoppen, wurde in der Siemensstraße ein Polizeifahrzeug mit eingeschaltetem Blaulicht in der Mitte der Fahrbahn abgestellt. Ein Polizist gab dem Fahrzeuglenker ein eindeutiges Anhaltezeichen. Der 46-Jährige bremste kurz ab, gab dann aber Gas und fuhr gegen das Polizeifahrzeug sowie gegen Verkehrszeichen und flüchtete mit weit überhöhter Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Hetzendorf.