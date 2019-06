Kommentar Airpower: Das Nachdenken über zeitgemäße Alternativen darf beginnen

Facebook

© APA/ERWIN SCHERIAU

Die Formel 1 ist noch immer laut, aber kein Vergleich zu früher. Wer sich an einstige Rennen in Spielberg erinnert, weiß um die heulenden Motoren, die die ganze Region beschallt haben. Heute ist das harmlos und wird in den nächsten Jahren tendenziell leiser und umweltfreundlicher - die Elektro-Formel-1 lässt grüßen.