Die erfolgreichen Schützen des ESV Großfeistritz © KK

Der Eisschützenverein Großfeistritz in der Gemeinde Weißkirchen ist schon seit Jahrzehnten aktiv, seit den 80er-Jahren wird auch auf Asphalt geschossen. Im Jahr 2017 erfüllte sich für die Mitglieder ein Traum: die Errichtung einer Halle, in der die Stocksportler jederzeit ihrer Leidenschaft nachgehen können.



Nun erfüllte sich ein weiterer Traum: der Aufstieg in die Bundesliga. Am 26. Mai schaffte der ESV Großfeistritz mit dem Sieg im Viertelfinale in der Landesliga den Einzug ins Halbfinale.



Dieses stand Anfang Juni in Seiersberg am Programm, mit großem Optimismus fuhren die Großfeistritzer dorthin. Nach einem perfekten Halbfinale gegen die Mannschaft „Ladler Graz 1“, einem Sieg mit 21:3, sicherte sich die Mannschaft aus Großfeistritz den ersehnten Aufstieg in die Bundesliga 2.



Leider verloren die heimischen Schützen danach das Finale gegen den ESV Gschaid/Birkfeld. Aber dem Jubel tat dies nach dem bereits erfolgten Aufstieg in die Bundesliga keinen Abbruch.



Besonders bedanken sich die erfolgreichen Eisschützen rund um Trainer Jürgen Türk auch bei den rund 60 mitgereisten Fans, die für die entsprechende Unterstützung in Seiersberg gesorgt haben.