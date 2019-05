Kleine Zeitung +

Zanger kritisiert ÖVP "Partnerschaft mit der SPÖ würde nicht so ausgehen"

Wolfgang Zanger will nach Turbulenzen als „Kapitän im Murtal“ wieder Ruhe in die FPÖ bringen. Über seine Gefühle Strache gegenüber sei er sich noch nicht im Klaren. Kritik an der ÖVP.