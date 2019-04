Facebook

Der Wolfsriss in Neumarkt entfacht Diskussionen (Sujetbild) © Lux - Fotolia

Die Nachricht schlug im Bezirk Murau ein wie eine Bombe: Am Donnerstag konnte nachgewiesen werden, dass tatsächlich ein Wolf für den Riss von fünf Schafen auf einem Neumarkter Hof verantwortlich ist. In sozialen Medien gehen die Wogen seither hoch, Wolfsbefürworter und -gegner liefern sich einen Schlagabtausch. Zu Wort meldet sich auch Agrarlandesrat Johann Seitinger: „Es ist untragbar, dass Raubtiere, die derartig grausame Tötungen von Zuchttierherden vornehmen, in unserem Land nicht bejagt werden dürfen.“ Seitinger fürchtet negative Auswirkungen auf die Almbewirtschaftung und in Folge für den Tourismus sowie die Biodiversität.

