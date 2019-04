Spielberg"Leichtbautag" am Red-Bull-Ring lockte 150 Teilnehmer

Steirische Mobilitätsindustrie traf sich am Donnerstag in Spielberg. Branchenübergreifend wurde über das Thema Leichtbau diskutiert.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mobilitätsindustrie lud zum "Leichtbautag" am Red-Bull-Ring © Peter Riedler

Es ist ein Thema, das alle Unternehmen der Mobilitätsindustrie betrifft: Der „Leichtbautag“ lockte am Donnerstag 152 Vertreter aus steirischen Unternehmen auf den Red-Bull-Ring nach Spielberg. Die Veranstaltung fand zum dritten Mal in dieser Form statt, die Teilnehmerzahlen steigen jährlich. „Es ist ein branchenübergreifendes Treffen, die Teilnehmer können voneinander lernen und Erfahrung austauschen“, so Christa Zengerer, Geschäftsführerin des Mobilitätsclusters ACstyria.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.