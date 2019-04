Facebook

Die Veranstalter mit einigen Bürgermeistern von „Dolbu“ © GALLHOFER

Ein äußerst positives Fazit ziehen die steirischen Kinderfreunde über ihre erste Kinderstadt am Red-Bull-Ring: „Dolbu“ lockte in den Osterferien mehr als 1200 Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren an. Allein am Mittwoch wurden zeitgleich 300 „Dolbuianer“ gezählt, sie konnten 100 verschiedene Berufe ausprobieren und gründeten sogar eigene Unternehmen.

