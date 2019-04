Mit Herzlichkeit und Humor hat Anton Nguyen die Gläubigen im Sturm erobert. Nach zwei Jahren in Kindberg ist er nun Kaplan in Judenburg. Der gebürtige Vietnamese ist in der gesamten Steiermark ein gefragter Seelsorger.

Seit September ist Anton Nguyen Kaplan von Judenburg. Sonntag und Montag hält er Messen in der Kirche St. Nikolaus © Sarah Ruckhofer

Herr Kaplan, was hat Sie zum Glauben geführt?

ANTON NGUYEN: Vietnam ist nach wie vor kommunistisch geprägt, die Christen sind dort eine Minderheit. Allerdings eine blühende – es gibt rund sieben Millionen Katholiken! Ich selbst bin in einer christlichen Familie aufgewachsen, meine Mama war eine sehr gläubige Frau. Nicht zwanghaft religiös, aber liebevoll und großzügig. Als ich älter wurde, ging es meinen Eltern schlecht, ich wollte mit der Schule aufhören. Aber meine Mama wusste, dass ich unseren Priester sehr bewundert habe. Sie sagte: „Wenn Gott dich ruft, dann musst du hören. Aber Frömmigkeit geht, Dummheit bleibt.“ (lacht) Also habe ich Abitur gemacht, später dann in Graz Theologie studiert.

