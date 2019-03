Facebook

Die Polizei fahndet nach den Tätern © (c) APA/BARBARA GINDL

Die Diebe schlugen in der Nacht zum Mittwoch zu: In der Zeit zwischen Mitternacht und sechs Uhr Früh brachen bislang unbekannte Täter die Vorhängeschlösser zweier Kellerabteile in nahegelegenen Straßen in Knittelfeld auf. Aus den Kellern stahlen sie insgesamt drei hochwertige E-Mountainbikes, der Gesamtschaden beläuft sich auf mehr als 10.000 Euro. Nach den Tätern wird nun gefahndet.