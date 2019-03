Fünf Menschen mit Behinderung finden in regionalen Firmen Arbeit - und bekommen Lohne statt Taschengeld. Das Projekt „Step by Step II“ wurde am Mittwoch in Fohnsdorf vorgestellt.

Beim Gasthaus Mooswirt in Fohnsdorf wurde das Projekt vorgestellt. Im weißen Hemd: Stefan Schuster © Sarah Ruckhofer

Wenn Stefan Schuster über seine Arbeit erzählt, merkt man ihm die Freude bei jedem Satz an. Der ehemalige Kunde der Lebenshilfe Judenburg arbeitet seit Jänner beim Gasthaus Mooswirt in Fohnsdorf, hilft, wo er gebraucht wird. „Ich bin in der Küche, richte Salate und Garnituren. Es ist immer viel los, aber das macht mir nix. Der Umgang hier ist cool.“ Schuster ist einer von fünf Menschen mit Beeinträchtigung, die dank des Pilotprojektes „Step by Step“ im ersten Arbeitsmarkt einen Job gefunden haben. Das Projekt wurde bereits im Juli 2018 gestartet und endet im Juni 2021. Bis Ende des heurigen Jahres will Soziallandesrätin Doris Kampus 100 Menschen in der Steiermark vermittelt haben, in der Obersteiermark nehmen die Lebenshilfe Region Judenburg, Knittelfeld und Trofaiach am Projekt teil. 400.000 Euro werden seitens des Landes investiert.

