Holprige Zeiten: Schon 2018 wiesen die Straßen massive Schäden auf © Sarah Ruckhofer

Eisige Temperaturen in der Nacht, Plusgrade am Tag: „Wenn das Wetter so bleibt, erwarten wir ziemliche Frostschäden an den Straßen“, so Andreas Braun von der Baubezirksleitung Obersteiermark West. Schon im Vorjahr fielen die Schäden an heimischen Straßen überdurchschnittlich aus, heuer könnte es sogar noch schlimmer werden.

„Wir blicken auf einen wilden Winter mit ziemlichen Frost zurück“, erklärt Braun. Vor allem die Phase zwischen Winter und Frühling sei entscheidend – „wenn es abwechselnd friert und auftaut, das ist am Schlimmsten für die Straßen“. Das Ausmaß der Schäden wird erst in zwei bis drei Wochen voll sichtbar werden.

