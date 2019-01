Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Verlängertes Ostern sorgt für viel Diskussionsstoff © APA/Helmut Fohringer

Als Touristikerin würde sich Manuela Machner, Geschäftsführerin des Verbands „Tourismus am Spielberg“, über die Einführung eines weiteren Feiertags freuen: „Das würde zusätzliche Nächtigungen bringen, die gerade in den Nebensaisonen wichtig sind“, so Machner. Stichwort zusätzlich bezahlter Feiertag: „Für uns wäre der Nutzen größer als der Schaden. Wir haben aber auch nicht so viele Mitarbeiter“, berichtet Manuela Machner.



Die aktuelle Karfreitags-Diskussion nach dem jüngsten EuGH-Urteil lässt kaum jemanden kalt. Wir haben Menschen in der Region zu ihrer Meinung befragt. Einige wollen sich nicht äußern – betonen, dass sie sich erst eine Meinung über das jüngst entbrannte Thema bilden müssen.



Tadeusz Prokop, Pfarrer der evangelischen Pfarrgemeinde in Judenburg, verweist auf das Zib 2-Interview mit dem evangelisch-lutherischen Bischof Michael Bünke, der auf die Geschichte des Protestantismus und die Entstehung dieser Regelung verwies. „Darüber muss man nachdenken“, so Prokop. Natürlich sei es ungerecht, wenn eine Gruppe frei hat und die andere nicht, das Ganze habe aber auch einen Hintergrund. „Lösungsversuche müssen aber ohnehin von der Politik kommen“, so Prokop. Die Regierung steht dem zusätzlich bezahlten Feiertag ablehnend gegenüber.



In den Kages-Häusern gilt der Karfreitag nicht als ganzer Arbeitstag: „Einem Vollbeschäftigten werden drei Stunden gutgeschrieben“, so Michael Walter Jagoditsch, ärztlicher Direktor des LKH Murtal. Er erzählt, dass in der Regel an Karfreitagen, also rund um Ostern, ohnehin kein Hochbetrieb in Krankenhäusern herrscht. Natürlich würde die Einführung eines zusätzlichen Feiertags aber auch Auswirkungen auf den Krankenhausbetrieb haben, so bliebe etwa die Spitalsambulanz geschlossen.



Ein Unternehmer aus dem Bezirk Murtal hält von der Einführung eines generellen Feiertags wenig: „Es würden Mehrkosten entstehen, die ich nicht akzeptieren mag“, so der Gastronom. Wichtiger wäre es über die Senkung der Lohnnebenkosten zu diskutieren: „Dann kann man auch einmal über andere Dinge reden.“

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.