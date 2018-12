Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Michael Gassner und Josef Herk zu Besuch in der Radwerkstatt © kk

Die zwei Knittelfelder Jungunternehmer Bernd Willibald und Jasmine Einödhofer haben große Pläne: Sie wollen den Lehrberuf „Fahrradtechniker“ zurück bringen. Das junge Unternehmerpaar führt in Knittelfeld die Radwerkstätte Willibald, neben dem Verkauf von Gebraucht- und Neurädern haben sie sich vor allem auf Reparatur und Service spezialisiert. Willibald selbst wurde noch im alten System ausgebildet, mittlerweile gibt es nur mehr den Lehrberuf Sportartikelverkäufer. Radmechanik spielt da eine geringe Rolle – zu gering für Willibald und Einödhofer. „Es gibt in der ganzen Branche dringenden Bedarf an Radmechanikern.“ Bei einem Betriebsbesuch erörterten die beiden das Problem nun mit Wirtschaftskammer-Präsident Josef Herk. Dieser sicherte seine Unterstützung zu: Die Politik sei gefordert, den „ausgestorbenen“ Lehrberuf wieder einzuführen. Schon seit 2016 fordert die steirische Unternehmerschaft nach einem Beschluss des Wirtschaftsparlaments die Einführung des Lehrberufs „Fahrradtechnik“.

Der aktuelle Lehrling in Willibalds Radwerkstätte muss noch im alten System ausgebildet werden, schon der nächste könnte von der neuen Ausbildung in wenigen Jahren profitieren, hofft das Unternehmerpaar.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.