Sperre ist beendet: Rasche Intervention der Touristiker brachte Erfolg © kk

Wenn sich der Tourismus am Spielberg, die Gemeinden Gaal, Spielberg und St. Marein-Feistritz, die Naturfreunde, der Alpenverein, die Bergrettung, ein Mediziner und ein Wirtschaftsbetrieb solidarisieren, bleibt das auch in Graz nicht ungehört. So geschehen vor Kurzem im Murtal: Zum Entsetzen vieler Skitourengeher wurde überraschend die Landesstraße L 515 gesperrt, die Zufahrt zum Parkplatz vor dem Rosenkogel war somit nicht mehr möglich. Bis zu 70 Autos parken hier am Wochenende, auch unter der Woche ist das Gebiet bei Wintersportlern gut frequentiert. Begründet wurde die Sperre unter anderem mit zu hohen Kosten für den Winterdienst.

Das ließen die Betroffenen nicht auf sich sitzen, kollektiv wandte man sich an Landesrat Anton Lang. Auch Landtagsabgeordneter Wolfgang Moitzi wurde aktiv: „Als Tourismusregion wäre es ein Schildbürgerstreich, dieses wichtige Skitourengebiet der Öffentlichkeit nicht mehr zugänglich zu machen.“ Überraschend schnell wurde die Wintersperre nun tatsächlich aufgehoben, die Skitouren-Strecke ist wieder frei zugänglich.

