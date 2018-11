Facebook

Blick in die Produktionshalle: Die Schüler beim Schnuppern im Betrieb © Sarah Ruckhofer

Allein der Duft lädt zum Verweilen ein. Wer die Zimmerei und Tischlerei Alpe in Fohnsdorf besucht, wird von feinsten Holz-Düften in Empfang genommen. Zehn interessierte Schüler der vierten Klassen der Neuen Mittelschule Fohnsdorf blicken an diesem Tag hinter die Kulissen des Murtaler Traditionsunternehmens. „Wir bilden Zimmerer und Tischler aus, bieten aber auch die Möglichkeit, beides parallel zu erlernen“, erklärt Geschäftsführer Johann Almer. Er gründete das Unternehmen vor 28 Jahren, beschäftigt derzeit rund 45 Mitarbeiter. Lehrlinge sind eine wichtige Stütze im Betrieb, sieben sind aktuell in Ausbildung. Während Tischler vor allem im Innenbereich tätig sind, fertigen Zimmerer etwa Holzhäuser, Dachstühle oder Dächer aus Holz.

