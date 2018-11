Facebook

Steinwidder, Mitteregger und Dolleschall © Michaela Egger

In der kommenden Woche, am 14. November, wird die neue Regionalstelle der Wirtschaftskammer (WK) Murtal in der Judenburger Burggasse eröffnet. Doch was passiert mit den alten Räumlichkeiten in der Herrengasse?



Einige Gerüchte machten die Runde, am 6. November wurde Klartext gesprochen: Bürgermeister Hannes Dolleschall, Stadtmarketing-Geschäftsführer Heinz Mitteregger und WK-Regionalstellenobmann Norbert Steinwidder präsentierten die Pläne für das Haus, das vom Stadtmarketing von der Wirtschaftskammer zu einem „marktüblichen Preis“ gekauft wurde. Genaue Zahlen will Mitteregger nicht nennen, dafür aber konkrete Vorhaben, wie die Räumlichkeiten genutzt werden sollen.



So werden in leer stehenden Wohnungen in den oberen Geschossen Lehrlinge eine Unterkunft finden. „Wir haben sehr viele Lehrlinge in den Industriebetrieben. Ab Juli soll es eine Lehrlingswohngemeinschaft geben.“ Dolleschall sprach die teils nicht optimalen Verkehrsanbindungen an: „Für manche Lehrlinge ist es schwer, nach Judenburg zu kommen. Mit den Firmen gemeinsam sollen Wohnmöglichkeiten zur Verfügung gestellt werden, in denen es auch eine Beaufsichtigung gibt.“



Doch nicht nur Lehrlinge werden in der „alten“ Wirtschaftskammer eine Heimat finden, sondern auch Jungunternehmer. „Uns war wichtig, dass das Haus auch künftig mit Wirtschaft zu tun hat“, so Steinwidder. In der Herrengasse wird ein „Start-up-center“ entstehen: „Es soll Jungunternehmern eine Startfläche zur Verfügung gestellt werden, die sich auch eignet, um Vernetzungen zu schaffen“, so Steinwidder.



Diese Einrichtung dürfe nicht als Konkurrenz zu bestehenden Unternehmerzentren in der Region gesehen werden. Interessierte können sich im Tourismusbüro unter Tel. (0 35 72) 85 000 über Details informieren. Geplante Eröffnung ist im Mai.



Rund 200.000 Euro werden in Adaptierungen investiert, geplant ist etwa ein Lift. Für Veranstaltungen soll weiterhin der Saal genutzt werden können. „Eine Abrundung zum Veranstaltungszentrum und dem Oberweger Stadl“, so Dolleschall.

