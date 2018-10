Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Digitalisierung auf Schiene: voestalpine-Vorstandsmitglied Franz Kainersdorfer, ÖBB-Generaldirektor Andreas Matthä und voestalpine VAE-Geschäftsführer Dieter Fritz © Foto Fischer

Die Digitalisierung hält überall Einzug – auch in die Bahninfrastruktur. Schnellere Züge, steigende Passagierzahlen und höhere Sicherheitsanforderungen machen intelligente Weichensysteme im internationalen Bahnverkehr unabdinglich, auch die Österreichischen Bundesbahnen setzen seit Jahren auf die volldigitale Überwachung von Bahnstrecken. Einen zentralen Partner haben die ÖBB in der Voestalpine gefunden. Gestern kam ÖBB-Generaldirektor Andreas Matthä daher persönlich nach Zeltweg, um das Werk zu besichtigen. „Die Steiermark ist unser weltweites Kompetenzzentrum für die Entwicklung und Produktion kompletter Bahninfrastruktursysteme. Dazu zählen sowohl die in Leoben hergestellten Premiumschienen, als auch die am Standort Zeltweg gefertigten High-Tech-Weichen und die dazugehörige digitale Signaltechnik“, so Franz Kainersdorfer, Vorstandsmitglied der Voestalpine AG. Die Weiche ist im Bahnverkehr heute eine Art „intelligenter Bordcomputer“, im Hochgeschwindigkeits-Bereich sind bis zu 40 Sensoren verbaut. Durch den hohen Anteil der Sensorik erhöht sich die Lebensdauer einer Weiche um das zwei- bis dreifache.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.