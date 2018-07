Facebook

Entlang der Aichfeldstraße soll der Schießtunnel gebaut werden © Sarah Ruckhofer

Noch wird das Gelände entlang der desolaten Aichfeldstraße nur von Hundebesitzern genützt, die hier ihre Vierbeiner trainieren. Schon bald aber könnte zwischen den Fohnsdorfer Ortsteilen Sillweg und Aichdorf die größte unterirdische Schießanlage Europas entstehen. Das Millionenprojekt ist auf Schiene, in seiner letzten Sitzung beschloss der Fohnsdorfer Gemeinderat einstimmig die Unterstützung.

„Wir planen seit gut eineinhalb Jahren, nun ist die Sache langsam auf Schiene“, so der Murtaler Unternehmer, der den Schießtunnel bauen will. Seinen Namen will er noch nicht öffentlich nennen. „In erster Linie setzen wir auf Jäger und Sportschützen, die Industrie kann hier ihre neuesten Produkte testen und verkaufen.“ Schon jetzt gibt es Kooperationen mit den Marktführern Swarovski-Optik, Steyr Mannlicher und Blaser Jagdwaffen, ein spezielles Angebot soll es für Jungjäger und Frauen geben. Der Tunnel mit einer Länge von 500 Metern wäre europaweit einzigartig. „In Fohnsdorf hat alles gepasst. Die Länge, der Untergrund, die Nähe zu Autobahn“, so der heimische Unternehmer.

