Präsentierten „breit gefächertes Programm“ von Kabarett bis Konzert, Operette, Schauspiel: Bürgermeister Gerald Schmid, Heidemarie Krainz-Papst, Hannes Ott (v.l.) © Stadtgemeinde Knittelfeld, Corinna Wöhry

In „Onkel Toms Hütte“ verstecken sich Gemeinderätin Heidemarie Krainz-Papst, Bürgermeister Gerald Schmid und Kulturamtsleiter Hannes Ott nicht. Sie präsentieren das Knittelfelder Kultur-Wunschabonnement im städtischen Mekka von Kabarett, Schauspiel und Konzert – im Foyer des Kulturhauses. Dort kann das Publikum zum Auftakt am 2. Oktober für einen „Bunten Reigen aus Oper und Operette“ seinen Mantel abgeben: Konzert mit der Beethoven Philharmonie.

Und am Ende der Saison am 4. Juni 2019 warten, bis sich die Türen für das klassische, hochqualitative Aushängeschild Knittelfelds öffnen: Konzert mit dem Kammerorchester Knittelfeld mit Lore Schrettner am Konzertmeisterpult. Dazwischen vertreiben die Gesellschaftskomödie „Die Scheidungsfeier“, das Singspiel „Im weißen Rössl“ oder eine große Gala mit dem Operettentheater Salzburg schlechte Laune. Beklemmung kommt vielleicht bei einem ungeschönten Schauspiel nach dem Romanbestseller „Das Boot“ auf.

