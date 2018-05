Zwei Murtaler nehmen an der Triathlon-Europameisterschaft in Holland teil.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Romana Slavinec aus Weißkirchen © Alfred Taucher

Vor einem Karrierehöhepunkt stehen mit Romana Slavinec (Topsport Kolland Asics Gaal) und Christian Grillitsch (LTV Köflach) zwei Ausdauersportler aus dem Murtal. Die Mitglieder des Polizei-Leistungskaders vertreten Österreich am Samstag bei der Polizei-Triathlon-Europameisterschaft im holländischen Almere. Auf der olympischen Distanz über 1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und 10 Kilometer im Laufschritt wird das Duo bei der internationalen Edelmetalljagd alles geben.



„Das EM-Abenteuer hat für uns mit der langen Pkw-Anreise am Mittwoch begonnen. Wir haben aber trotzdem genügend Zeit uns mit den Bedingungen vertraut zu machen”, ist Slavinec optimistisch. Für Grillitsch ist der Bewerb eine echte Herausforderung: „Holland ist für seinen Wind und die langen Geraden bekannt. Es wird eine richtige Challenge.”



Mit sieben weiteren Kollegen aus dem Polizeikader werden die beiden Weißkirchner versuchen, die österreichischen Farben erfolgreich zu vertreten. Für Slavinec ist es nach der nordischen Polizei-EM in Windischgarsten im Vorjahr die zweite internationale Meisterschaft. Dass bei beiden EM-Teilnehmern die Form stimmt, haben sie zuletzt bei den steirischen Triathlon-Meisterschaften bestätigt.



Direkt angereist vom Trainingskurs in Braunau spulten sie den Bewerb primär als abschließende schnelle Trainingseinheit ab und wurden mit Edelmetall belohnt.



Für die 27-jährige Möbersdorferin schaute nach Bestzeiten am Rad und im Laufschritt und einem Vorsprung von fünf Minuten in überlegener Manier der steirische Meistertitel heraus: „Primär war gar nicht das Ergebnis entscheidend, sondern vielmehr dass alle Abläufe unter Rennstress noch einmal geübt werden konnten.”



Grillitsch sicherte sich Platz drei und war auf dem Weg zur Medaille vor allem mit seiner Schwimm- und Laufleistung zufrieden.