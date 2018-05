Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Kinder hatten ihren Spaß und brachten das Lied auch ihren Eltern bei © Wolfgang Spekner

Jo, aufs Holz, do san ma stolz“, lautet eine Refrain-Zeile aus dem Lied, mit dem der Obdacher Nachwuchs die Gunst der Hörer und den Publikumspreis gewonnen hat. Ausgeschrieben hat den Bewerb die Initiative „proHolz“ gemeinsam mit Antenne Steiermark. Unter dem klingenden Titel „Woodstock Challenge“ waren Schulen und Kindergärten eingeladen, Hymnen ans Holz zu verfassen, zu vertonen und natürlich zu singen.

Kindergartenpädagogin Elfi Binderbauer fackelte nicht lange, als sie die Ausschreibung sah, griff nach Absprache mit ihren Kolleginnen sofort zu Stift und Notenblatt, textete und komponierte. „Ich musste mich sehr einfach halten, weil ich mehrere Kleine in meiner Gruppe habe. Aber die Kinder haben sehr schnell gelernt, bald wurde das Lied auch von Verwandten und Bekannten nachgesungen.“ Das Thema Holz sei für die Kinder sehr gut nachvollziehbar, „sie leben damit“, weiß die Pädagogin. Im Kindergarten stehen oft Waldtage auf dem Programm, in der Nähe befindet sich eine Säge, durch den Ort rollen mit Stämmen beladene Traktoren, manche Eltern arbeiten in der Holzwirtschaft.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.