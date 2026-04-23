Ein Komet rast auf die Erde zu, der Weltuntergang ist nah. Während die einen verzweifelt versuchen, das Ende aufzuhalten, nutzen andere die bevorstehende Apokalypse schamlos aus. „Der Weltuntergang“ ist ein zeitloses Meisterwerk von Jura Soyfers. 1936 uraufgeführt, hat das Stück nichts an Aktualität verloren.

„Es ist ein Stück, das man nicht überall sieht“, erzählt Regisseur Lukas Wachernig. Im Herbst 2021 übernahm er die seit 1990 bestehende Theaterrunde Murau und gründete das „Stadttheater“ in der Bezirkshauptstadt. Seitdem hat sich viel getan. „Wir sind sehr zufrieden, die Zuschauerzahlen steigen, wir haben immer mehr Abonnenten und viele Gäste, die aus dem städtischen Bereich nach Murau kommen.“ Der Fokus liegt auf kleinen, qualitativ hochwertigen Produktionen. Drei sind es pro Jahr, darunter heuer erstmals ein Musical. Übers Jahr gerechnet sind mehr als 100 Laien an den Stücken beteiligt, 5000 Zuschauer zählt man pro Saison.

Der Weltuntergang naht, die Reaktionen darauf könnten unterschiedlicher nicht sein © KLZ / Michael Hebenstreit

Wachernig ist überzeugt: „Wir müssen uns abheben von den großen Häusern in Graz oder Klagenfurt.“ Ist das Stück interessant gewählt, kommen Gäste sogar aus Wien nach Murau. Dazu trägt auch das bunt zusammengewürfelte Produktionsteam bei, „allein das Orchester hat Mitglieder aus ganz Österreich“. Die Mischung aus Laien und Profis „macht das Stadttheater so charmant. So ein Projekt muss aus dem Ort wachsen, damit es Erfolg hat.” Einige der Laien stehen seit 30 Jahren auf der Bühne, gleichzeitig kommt viel Jugend nach. „Einige Kinder haben bei der Wandelbühne Blut geleckt und spielen jetzt bei uns mit“, freut sich Lukas Wachernig.

Termine und Tickets

Am 24. April feiert nun die bitterböse Komödie „Der Weltuntergang“ Premiere. Auf der Bühne stehen Doris Feuchter, Anna Kabas, Ulla Keller, Lena Moser, Thomas Mörtl, Andrea Öhlknecht, Valentina Sabin, Benedict Staber und Ottilie Vonbank. Premiere feiert der „Weltuntergang“ am Freitag, 24. April um 19 Uhr im AK-Saal Murau. Weitere Termine: 25. April (19 Uhr), 26. April (17 Uhr), 15. Mai (19 Uhr), 16. Mai (19 Uhr) und 17. Mai (17 Uhr). Tickets sind online und an der Abendkasse erhältlich.