Rund 30 Teilnehmer folgten der Einladung des Holzinnovationszentrums (HIZ) Zeltweg zu einem Netzwerkabend rund um Digitalisierung und Künstliche Intelligenz. Unter dem Titel „Mehr Effizienz, weniger Ressourcenverbrauch“ standen praxisnahe Anwendungen für kleine und mittlere Unternehmen im Fokus.

Impulsvorträge und Beispiele aus der Praxis

Nach der Begrüßung durch Geschäftsführerin Barbara Reichhold zeigte Technologieberater Gerald Schatz in einem Impulsvortrag auf, wie Betriebe von KI und digitalen Assistenzsystemen profitieren können. Anhand konkreter Beispiele wurde deutlich, wie sich entsprechende Lösungen in den Arbeitsalltag integrieren lassen.

Christian Zehetner-Markgraf (TRANSFORMAS Consulting Solutions) ging der Frage nach, wie Unternehmenswissen besser genutzt werden kann. Intelligente Systeme könnten helfen, dieses Wissen zugänglich zu machen und langfristig zu sichern.

Ein Praxisbeispiel präsentierte Hannes Wallner von der FH Joanneum: Durch Sensorik und Datenanalyse lassen sich Wartungsbedarfe frühzeitig erkennen und Ausfälle vermeiden. Matthias Kaltenbrunner (Improvem GmbH) zeigte, wie ERP-Systeme (Enterprise Resource Planning, integrierte Softwarelösungen, die zentrale Geschäftsprozesse – wie Finanzen, Personal, Produktion, Einkauf und Vertrieb – über eine einheitliche Datenbank steuern) Abläufe im Unternehmen strukturieren und effizienter gestalten können.

Im Anschluss nutzten die Teilnehmer die Gelegenheit zum Austausch und zur Vernetzung.