Angesichts von Krisen und hohen Spritpreisen drehe sich die Stimmung in der Bevölkerung, was das Thema Windkraft betrifft. Das glaubt Landtagsabgeordneter Lambert Schönleitner von den Grünen. Deshalb fordert er, dass Projekte wie der Windpark Gaal neu bewertet werden. „Ich denke, heute würde eine Volksbefragung mit einem Ja für dieses Projekt ausgehen“, sagt Schönleitner. Vor knapp drei Jahren wurden rund 1100 Bürgerinnen und Bürger zu ihrer Meinung zum Bau von acht Windrädern auf der „Brandkuppe“ befragt, mehr als 70 Prozent waren dagegen.

Bürgermeister Heribert Kranz (ÖVP) sagt auf Anfrage der Kleinen Zeitung, der Windpark sei seit der Volksbefragung kein Thema mehr. Sollte das Projekt eines Tages wieder hochkochen, brauche es „natürlich eine neuerliche Befragung der Gaalerinnen und Gaaler.“

„500 Windräder in der Steiermark“

Grünen-Abgeordneter Lambert Schönleitner findet es nicht sinnvoll, dass „einzelne Gemeinden über Energieprojekte entscheiden, die eine ganze Region mit Strom versorgen. Wir müssen größer denken.“ Bei einer Pressekonferenz am Donnerstag in Judenburg forderte er, dass die Steiermark die Zahl der Windräder von derzeit rund 120 bis zum Jahr 2035 auf 500 aufstocken sollte. Etwa ein Zehntel davon sollte im Bezirk Murtal stehen. Jedes fehlende Windrad müsse mit „teurer Abhängigkeit von fossilen Energien im Ausland bezahlt“ werden.

Landtagsabgeordneter Lambert Schönleitner und Grünen-Bezirkssprecher Erwin Webersink © KLZ / Josef Fröhlich

Mit Grünen-Bezirkssprecher Erwin Webersink will er angesichts hoher Spritpreise zudem eine Verbesserung des öffentlichen Verkehrs am Land und eine „Ticketpreisbremse“ für drei Jahre. Mit dem „Aichfeldbus“ gebe es im Bezirk Murtal ein funktionierendes System, während es im Bezirk Murau schlecht ausschaue. „Wir haben einst mit der FPÖ Schulter an Schulter um eine Attraktivierung der Murtalbahn gekämpft. Leider wollen die Blauen nichts mehr davon wissen, seitdem sie in der Regierung sind“. Sich immer darauf auszureden, dass kein Geld da ist, sei ihm zu wenig.

Landeshauptmann Mario Kunasek solle dafür sorgen, „in der Schublade liegende Modernisierungskonzepte gemeinsam mit Salzburg umzusetzen“. Es brauche einen Stundentakt und moderne Züge.

Erwin Webersink hofft, dass sich am Land die Stimmung gegenüber Öffis ändert: „Wenn du heute an einer Bushaltestelle stehst, wirst du schon verdächtigt, dass dir der Führerschein gezupft worden ist“, so der Grüne.