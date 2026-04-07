50 bis 60 Öfen pro Jahr setzen die Mitarbeiter von „Ofenbau Weißenbacher“ in Ranten, im Schnitt einen pro Woche. „Es gibt nicht mehr viele Ofenbauer“, erzählt Firmenchef René Weißenbacher, die Nachfrage hingegen sei in den vergangenen Jahren nochmals angestiegen. „Corona und Stromausfälle haben bestimmt dazu beigetragen.“ Es zu Hause gemütlich zu haben und im Notfall mit Holz einen Raum heizen zu können, seien die meistgenannten Kundengründe.

Blackout-sicher mit Ofen

Traditionelle Öfen mit grünen Kacheln stünden heute nur noch sehr selten auf der Wunschliste. „Ich arbeite besonders gerne mit mineralischen Putzen“, erzählt Weißenbacher. Der gelernte Ofensetzer wurde vor einigen Jahren auf die Technik aufmerksam und absolvierte einige Weiterbildungskurse dazu. Putz habe den Vorteil, den Ofen unterschiedliche Farben und Muster geben zu können. Und wer nach einiger Zeit seinem Haus ein neues Aussehen geben will, kann relativ schnell auch dem Ofen eine neue Optik geben.

Noch einmal neuer ist der Trend zum Ofen, der zwischen Wohnzimmer und Küche aufgestellt ist und mit dem das Notwendigste gekocht werden kann. Weißenbacher erläutert: „Natürlich hat das auch mit einem möglichen Blackout-Szenario zu tun. Prinzipiell wird der Ofen zum Heizen verwendet, aber im Notfall kann darauf auch gekocht werden.“

Der Preis eines Ofens beläuft sich auf 15.000 bis 20.000 Euro. Oft würden sich Hauseigner erst später im Leben, wenn sie das Haus das erste Mal gründlich sanieren, für einen Ofen erwärmen. „Der Hausbau ist dann schon lange vorbei, das dafür ausgenommene Darlehen zurückgezahlt.“

Die Kunden kommen aus dem Bezirk Murau, dem Murtal, dem Lungau und Kärnten, aber ebenso aus Graz und Wien.

Sechs Mitarbeiter, darunter ein Europameister

Sechs Mitarbeiter arbeiten in dem Betrieb, drei Facharbeiter, ein Hilfsarbeiter und zwei Lehrlinge, ein Teil von ihnen arbeitet als Fliesenleger. Seit Jänner ist auch ein Europameister unter ihnen: Markus Tockner ließ bei dem Bewerb Teilnehmer aus Deutschland, Italien, der Schweiz, der Slowakei, Tschechien und Ungarn hinter sich.

Arbeit gebe es das ganze Jahr, erzählt René Weißenbacher, wobei im Herbst besonders viele Aufträge hereinkämen. Seinen Standort in einem kleineren Ort wie Ranten zu haben, sei jedenfalls kein Nachteil: „Es kommt auf die Qualität an und darauf, dass man als Unternehmen etwas bietet, das nicht jeder anbietet.“